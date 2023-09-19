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Последние дни являются "черными днями" для оккупантов в Крыму - разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Последние дни, в частности, 13-14 сентября являются «черными днями» для оккупантов, в частности в Крыму. Такого количества пораженной техники и боекомплекта они давно не наблюдали. Об этом сообщил во время телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Это часть комплекса мероприятий, которые сейчас продолжаются и собственно каждое утро мы фактически можем читать новости из этого самого плана действий. Мы видим, что особенно часто появляются новости из Крыма, и поверьте оккупанты чувствуют эти результаты”, — сказал Юсов.

Он отметил, что даже в части собственных сводок начинают говорить правду.

“Можем констатировать, что последние дни, в частности, 13-14 сентября и другие являются черными днями для оккупантов, в частности в Крыму. Такого количества пораженной техники и боекомплекта они давно не наблюдали. Дальше будет — это активные мероприятия, которые будут продолжаться”, — заявил Юсов.

Дополнение

В ночь на 13 сентября около 3.40 в Севастополе раздались громкие взрывы и возник пожар. Как сообщили в Национальном центре сопротивления, было попадание в районе Южной бухты. российские СМИ уточнили, что “хлопок” произошел на судоремонтном заводе им. Орджоникидзе в городе Севастополе. Были повреждены подводная лодка и десантный корабль.

Последствия пожара зафиксировали спутники NASA. Журналисту УНН представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил информацию о повреждении российского большого десантного корабля и подводной лодки. “Дальше будет...”, добавил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Sky News сообщило, что Украина атаковала флот рф с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow. В украинской разведке заявили, что российские оккупанты с большой вероятностью не смогут восстановить поврежденную технику.

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