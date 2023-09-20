В Крыму сообщают о мощных взрывах: что известно

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, работает вражеская ПВО. Вблизи главной нефтебазы черноморского флота заметили дымовую завесу, сообщают местные Telegram-каналы, пишет УНН.

Детали

Местные жители временно оккупированной Еленовки в Крыму сообщают о мощных взрывах.

Также сообщается о взрывах во временно оккупированных Севастополе и Феодосии. Отмечается, что там активно работает вражеская ПВО.

Вблизи главной нефтебазы черноморского флота рф возле Инкермана местные жители заметили дымовую завесу.

Дополнение

19 сентября во временно оккупированном Крыму также сообщали, что были слышны звуки взрывов - в Севастополе и Черноморском районе. 

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