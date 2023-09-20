В Крыму сообщают о мощных взрывах: что известно

Детали

Местные жители временно оккупированной Еленовки в Крыму сообщают о мощных взрывах.

Также сообщается о взрывах во временно оккупированных Севастополе и Феодосии. Отмечается, что там активно работает вражеская ПВО.

Вблизи главной нефтебазы черноморского флота рф возле Инкермана местные жители заметили дымовую завесу.

Дополнение

19 сентября во временно оккупированном Крыму также сообщали, что были слышны звуки взрывов - в Севастополе и Черноморском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последние дни являются "черными днями" для оккупантов в Крыму – разведка