В Крыму ночной "хлопок" в нескольких городах: атакуют дроны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В ряде городов временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Крымский ветер сообщает об атаке дронов и якобы работе ПВО, пишет УНН.
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“Подписчики сообщают, что летают дроны – налет на аэродром в Новофедоровке, раздаются взрывы – их слышат также в Евпатории и Саках”, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что якобы работает росПВО - стреляет "Панцирь-С1".
В целом взрывы были слышны в Севастополе, в окрестностях Симферополя, в Черноморске, Евпатории, Саках и Новофедоровке.
Напомним
Силы обороны Украины сегодня утром поразили командный пункт Черноморского флота рф возле Севастополя.