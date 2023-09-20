В Крыму ночной "хлопок" в нескольких городах: атакуют дроны

Цитата

“Подписчики сообщают, что летают дроны – налет на аэродром в Новофедоровке, раздаются взрывы – их слышат также в Евпатории и Саках”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что якобы работает росПВО - стреляет "Панцирь-С1".

В целом взрывы были слышны в Севастополе, в окрестностях Симферополя, в Черноморске, Евпатории, Саках и Новофедоровке.

Напомним

Силы обороны Украины сегодня утром поразили командный пункт Черноморского флота рф возле Севастополя.