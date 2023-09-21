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Над Крымом было "уничтожено" 19 дронов - минобороны рф

Киев • УНН

 • 152612 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Российское минобороны сообщает о якобы сбитии 19 дронов, пишет УНН.

Цитата 

“В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны якобы было уничтожено над акваторией Черного моря и территорией временно оккупированного Крыма 19 украинских БПЛА. Также над курской, белгородской и орловской областями “ликвидировали” по одному дрону.

Напомним

В ряде городов временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Крымский ветер сообщал об атаке дронов и якобы работе ПВО.

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