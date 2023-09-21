СБУ и ВМС нанесли масштабный удар по военному аэродрому "Саки" в Крыму - источники

Цитата

«Этой ночью СБУ и ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму», - сообщили источники в СБУ.

Детали

По данным наших источников в Службе безопасности, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК «Панцирь». Там же находилась база подготовки операторов БПЛА «Mojaher». Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

«Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем - запустили ракеты «Нептун». Интересно, что даже руснявые телеграм-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери - пишут о не менее 30 погибших военных», - отмечают источники.

В СБУ уверяют, что с каждым днем «хлопок» в Крыму будет цвести все больше - оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.

Дополнение

Временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Российское минобороны сообщает о якобы сбитых 19 дронов.