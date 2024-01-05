Знищення Су-34 це дуже серйозна втрата для росії – Ігнат

Знищення кожного літака Су-34 є дуже серйозною втратою для рф, бо їх виробництво значно ускладнено санкціями. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Безумовно це дуже серйозна втрата, тому що літаки швидко не робляться. Тим паче зараз в умовах санкцій, росії складніше діставати ті деталі, запчастини. А всі літаки, ракети, дрони – це все з імпортними комплектуючими, тут навіть не сумнівайтеся - сказав Юрій Ігнат.

Деталі

За словами Ігната, Су-34 - це сучасний літак, який ворог постійно застосовує на різних напрямках. З нього скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59.

Росіяни підбили власний літак Су-35

Росіяни виготовили партію винищувачів минулого року, яка може складатися і з 2-3 літаків. Речник сподівається, що Україна буде знищувати більше літаків, ніж окупанти будуть здатні виробити.

Нагадаємо

22 грудня сили протиповітряної оборони збили три російські бомбардувальника Су-34 на Південному напрямку. Через два дні було знищено ще один ворожий винищувач.

Також вчора в ході спецоперації ГУР, на російському аеродромі в челябінську було спалено ворожий літак Су-34.