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Уничтожение Су-34 это очень серьезная потеря для россии - Игнат

Уничтожение Су-34 это очень серьезная потеря для россии - Игнат

Киев • УНН

 • 24256 просмотра

Представитель Военно-воздушных сил Украины рассказал, как санкции мешают россии производить самолеты Су-34, что делает их потерю существенной.

Уничтожение каждого самолета Су-34 является очень серьезной потерей для рф, потому что их производство значительно затруднено санкциями. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Безусловно это очень серьезная потеря, потому что самолеты быстро не делаются. Тем более сейчас в условиях санкций, россии сложнее доставать те детали, запчасти. А все самолеты, ракеты, дроны - это все с импортными комплектующими, здесь даже не сомневайтесь

- сказал Юрий Игнат.

Детали

По словам Игната, Су-34 - это современный самолет, который враг постоянно применяет на разных направлениях. С него сбрасывают управляемые авиационные бомбы и ракеты типа Х-59.

Россияне подбили собственный самолет Су-3502.01.24, 07:12 • 100057 просмотров

Россияне изготовили партию истребителей в прошлом году, которая может состоять и из 2-3 самолетов. Спикер надеется, что Украина будет уничтожать больше самолетов, чем оккупанты будут способны произвести.

Напомним,

22 декабря силы противовоздушной обороны сбили три российских бомбардировщика Су-34 на Южном направлении. Через два дня был уничтожен ещё один вражеский истребитель.

Также вчера в ходе спецоперации ГУР, на российском аэродроме в челябинске был сожжен вражеский самолет Су-34.

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война

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