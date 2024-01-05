Уничтожение Су-34 это очень серьезная потеря для россии - Игнат
Киев • УНН
Представитель Военно-воздушных сил Украины рассказал, как санкции мешают россии производить самолеты Су-34, что делает их потерю существенной.
Уничтожение каждого самолета Су-34 является очень серьезной потерей для рф, потому что их производство значительно затруднено санкциями. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
Безусловно это очень серьезная потеря, потому что самолеты быстро не делаются. Тем более сейчас в условиях санкций, россии сложнее доставать те детали, запчасти. А все самолеты, ракеты, дроны - это все с импортными комплектующими, здесь даже не сомневайтесь
Детали
По словам Игната, Су-34 - это современный самолет, который враг постоянно применяет на разных направлениях. С него сбрасывают управляемые авиационные бомбы и ракеты типа Х-59.
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Россияне изготовили партию истребителей в прошлом году, которая может состоять и из 2-3 самолетов. Спикер надеется, что Украина будет уничтожать больше самолетов, чем оккупанты будут способны произвести.
Напомним,
22 декабря силы противовоздушной обороны сбили три российских бомбардировщика Су-34 на Южном направлении. Через два дня был уничтожен ещё один вражеский истребитель.
Также вчера в ходе спецоперации ГУР, на российском аэродроме в челябинске был сожжен вражеский самолет Су-34.