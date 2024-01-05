Уничтожение Су-34 это очень серьезная потеря для россии - Игнат

Уничтожение каждого самолета Су-34 является очень серьезной потерей для рф, потому что их производство значительно затруднено санкциями. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Безусловно это очень серьезная потеря, потому что самолеты быстро не делаются. Тем более сейчас в условиях санкций, россии сложнее доставать те детали, запчасти. А все самолеты, ракеты, дроны - это все с импортными комплектующими, здесь даже не сомневайтесь