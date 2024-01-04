У ГУР підтвердили, що у челябінську в рф згорів бомбардувальник Су-34: показали відео

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що в росії, у челябінську, згорів бомбардувальник Су-34, і показали відео, передає УНН.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "шаґол" (м. чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34", - ідеться у повідомленні ГУР МОУ у Telegram.

За даними ГУР, бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф.

"Причини займання літака уточнюються", - вказали у ГУР.

ГУР спалили ворожий Су-34, що перебував на аеродромі рф – джерело