У ГУР підтвердили, що у челябінську в рф згорів бомбардувальник Су-34: показали відео
Київ • УНН
ГУР підтвердило, що російський бомбардувальник Су-34 згорів на аеродромі в челябінську; причину з'ясовують.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що в росії, у челябінську, згорів бомбардувальник Су-34, і показали відео, передає УНН.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "шаґол" (м. чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34", - ідеться у повідомленні ГУР МОУ у Telegram.
За даними ГУР, бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф.
"Причини займання літака уточнюються", - вказали у ГУР.
ГУР спалили ворожий Су-34, що перебував на аеродромі рф – джерело04.01.24, 12:00 • 24058 переглядiв