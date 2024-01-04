В ГУР подтвердили, что в челябинске в рф сгорел бомбардировщик Су-34: показали видео
Киев • УНН
ГУР подтвердило, что российский бомбардировщик Су-34 сгорел на аэродроме в челябинске; причину выясняют.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что в россии, в челябинске, сгорел бомбардировщик Су-34, и показали видео, передает УНН.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: в ночь на 4 января 2024 года на российском аэродроме "шагол" (г. челябинск) сгорел тактический бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении ГУР МОУ в Telegram.
По данным ГУР, боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии вкс вс рф.
"Причины возгорания самолета уточняются", - указали в ГУР.
ГУР сожгли вражеский Су-34, находившийся на аэродроме рф - источник04.01.24, 12:00 • 24057 просмотров