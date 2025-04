Нові супутникові знімки бердянського аеропорту після удару ATACMS: гвинтокрилів поменшало

Деталі

Знімки були зроблені 19 жовтня і засвідчують, що в аеропорту Бердянська поменшало гелікоптерів. Бреді Африк зазначає, що на це, ймовірно, вплинула остання атака Сили оборони України.

New imagery of Russian-occupied Berdyansk airport shows that Russian forces have moved several helicopters from the site since Ukraine's recent strike with US-supplied ATACMS. pic.twitter.com/rOST89sAnU

— Brady Africk (@bradyafr) October 19, 2023

Нагадаємо

УНН писало, що у мережі з’явились супутникові фото аеродрому в Бердянську після ударів ЗСУ.

Зокрема, українські військові у ніч на вівторок 17 жовтня нанесли удари по аеродромах поблизу окупованих Луганська і Бердянська, де росіяни розмістили свою техніку.