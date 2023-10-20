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Нові супутникові знімки бердянського аеропорту після удару ATACMS: гвинтокрилів поменшало

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Супутникові знімки аеропорту у тимчасово окупованому Бердянську демонструють те, що окупанти перемістили частину гвинтокрилів. Про це пише співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк у соціальній мережі X (Twitter), передає УНН.

Нові супутникові знімки бердянського аеропорту після удару ATACMS: гвинтокрилів поменшало

Деталі 

Знімки були зроблені 19 жовтня і засвідчують, що в аеропорту Бердянська поменшало гелікоптерів. Бреді Африк зазначає, що на це, ймовірно, вплинула остання атака Сили оборони України.  

New imagery of Russian-occupied Berdyansk airport shows that Russian forces have moved several helicopters from the site since Ukraine's recent strike with US-supplied ATACMS. pic.twitter.com/rOST89sAnU

— Brady Africk (@bradyafr) October 19, 2023

Нагадаємо

УНН писало, що у мережі з’явились супутникові фото аеродрому в Бердянську після ударів ЗСУ.

Зокрема, українські військові у ніч на вівторок 17 жовтня нанесли удари по аеродромах поблизу окупованих Луганська і Бердянська, де росіяни розмістили свою техніку.

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