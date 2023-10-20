Новые спутниковые снимки бердянского аэропорта после удара ATACMS: вертолетов стало меньше
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Спутниковые снимки аэропорта во временно оккупированном Бердянске демонстрируют то, что оккупанты переместили часть вертолетов. Об этом пишет сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк в социальной сети X (Twitter), передает УНН.
Детали
Снимки были сделаны 19 октября и показывают, что в аэропорту Бердянска стало меньше вертолетов. Брэди Африк отмечает, что на это, вероятно, повлияла последняя атака Силы обороны Украины.
New imagery of Russian-occupied Berdyansk airport shows that Russian forces have moved several helicopters from the site since Ukraine's recent strike with US-supplied ATACMS. pic.twitter.com/rOST89sAnU— Brady Africk (@bradyafr) October 19, 2023
Напомним
УНН писало, что в сети появились спутниковые фото аэродрома в Бердянске после ударов ВСУ.
В частности, украинские военные в ночь на вторник 17 октября нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска, где россияне разместили свою технику.