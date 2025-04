Новые спутниковые снимки бердянского аэропорта после удара ATACMS: вертолетов стало меньше

Детали

Снимки были сделаны 19 октября и показывают, что в аэропорту Бердянска стало меньше вертолетов. Брэди Африк отмечает, что на это, вероятно, повлияла последняя атака Силы обороны Украины.

New imagery of Russian-occupied Berdyansk airport shows that Russian forces have moved several helicopters from the site since Ukraine's recent strike with US-supplied ATACMS. pic.twitter.com/rOST89sAnU

— Brady Africk (@bradyafr) October 19, 2023

Напомним

УНН писало, что в сети появились спутниковые фото аэродрома в Бердянске после ударов ВСУ.

В частности, украинские военные в ночь на вторник 17 октября нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска, где россияне разместили свою технику.