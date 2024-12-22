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Трамп заявил, что при его администрации в США будет только два пола

Трамп заявил, что при его администрации в США будет только два пола

Киев  •  УНН

 • 1586 просмотра

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Трамп пообещал признать только два пола на государственном уровне и запретить «трансгендерное безумие». Также он планирует начать самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории США.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что после инаугурации утвердит в стране на государственном уровне только два пола - мужской и женский. Об этом он заявил на конференции в Аризоне, передает RSBN, пишет УНН.

Мы покончим с трансгендерным безумием, я подпишу приказы о прекращении полового увечья детей. Под моей администрацией в США будет только два пола: мужской и женский. Мы уберем понятие трансгендерности из военных, начальных и средних школ,

- заявил Трамп.

Также Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность 20 января начнет "самую масштабную операцию по депортации в истории Америки", а также что предложит некоторое время не вводить запрет на TikTok.

В мой первый день в Овальном кабинете я подпишу ряд исторических указов о закрытии границы для нелегальных мигрантов и прекращении вторжения в нашу страну. В тот же день мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории, более масштабную даже чем та, которую проводил президент Дуайт Эйзенхауэр,

- заявил Трамп.

Напомним

Команда Дональда Трампа намерена объявить о выходе США из ВОЗ сразу после инаугурации 20 января. Это лишит организацию крупнейшего источника финансирования, составляющего 16% ее бюджета.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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