Премьер Словакии Фицо прилетел к путину в москву
Киев • УНН
Роберт Фицо провел встречу с путиным в москве. Главной темой переговоров стал вопрос транзита российского газа через территорию Украины в Европу после декабря 2024 года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву. Между ним и российским диктатором владимиром путиным состоялась встреча в кремле. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Фицо уже встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как отмечают росСМИ тема их разговора - соглашение о транспортировке российского газа через Украину в Европу, срок действия которого истекает в конце декабря.
В частности, информацию о встрече премьера Словакии с диктатором сообщил российский пропагандист Зарубин. В то же время пресс-секретарь главы кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Фицо в Россию был запланирован несколько дней назад.
Напомним
Накануне президент Сербии сообщил о запланированной поездке премьера Словакии в Москву из-за газового вопроса. Словакия ищет решение после заявления Украины о прекращении транзита российского газа с 1 января 2025 года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. Речь шла о бесперебойном обеспечении природным газом в зимний период, а также о том, что Украина готова к транзиту любого газа, кроме российского.
Шмыгаль отметил, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено.
Президент Зеленский также заявлял, что Украина не будет продолжать заниматься транзитом российского газа.