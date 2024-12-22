На фронте произошло 207 боестолкновений: на Кураховском направлении украинские защитники отбили 26 атак - Генштаб

С начала суток 22 декабря на российско-украинском фронте произошло 207 боевых столкновений. На Кураховском направлении украинские защитники отбили 26 атак врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 18 авиационных ударов, применив 29 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 593 дронов-камикадзе и осуществили 3650 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугруватка, Старица, всего произошло семь столкновений.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций украинских защитников в районах Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки. Украинские защитники отбили пять атак, две - еще продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 36 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки. Восемнадцать атак еще отбивают наши защитники.

На Северском направлении в течение дня враг 12 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боестолкновений вблизи Васюковки, Часового Яра и Ступочек, четыре атаки уже успешно отбили наши защитники, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Дружба. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении оккупанты 34 раза пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Лисовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка. До сих пор продолжается семь боестолкновений.

Противник несет значительные потери - сегодня, предварительно, на этом направлении было обезврежено 390 оккупантов, 161 из них - безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники и 15 средств связи противника, кроме того значительно повреждены танк, две единицы автомобильной техники и две пушки врага, - отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении агрессор 26 раз атаковал украинские позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки. Все атаки уже отбиты.

На Времовском направлении захватчики осуществили 36 наступательных действий неподалеку Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в районе населенного пункта Багатир. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлениях противник один раз атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские войска отбили три атаки захватчиков.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник в течение суток провел 26 штурмов позиций украинских подразделений, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Враг совершил 432 обстрела.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.