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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 207 боестолкновений: на Кураховском направлении украинские защитники отбили 26 атак - Генштаб

На фронте произошло 207 боестолкновений: на Кураховском направлении украинские защитники отбили 26 атак - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 3749 просмотра

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На фронте произошло 207 боевых столкновений, из которых больше всего на Лиманском и Времовском направлениях - по 36 атак. Оккупанты потеряли 390 военных на Покровском направлении.

С начала суток 22 декабря на российско-украинском фронте произошло 207 боевых столкновений. На Кураховском направлении украинские защитники отбили 26 атак врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00, пишет УНН.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 18 авиационных ударов, применив 29 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 593 дронов-камикадзе и осуществили 3650 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугруватка, Старица, всего произошло семь столкновений.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций украинских защитников в районах Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки. Украинские защитники отбили пять атак, две - еще продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 36 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки. Восемнадцать атак еще отбивают наши защитники.

На Северском направлении в течение дня враг 12 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боестолкновений вблизи Васюковки, Часового Яра и Ступочек, четыре атаки уже успешно отбили наши защитники, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Дружба. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении оккупанты 34 раза пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Лисовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка. До сих пор продолжается семь боестолкновений.

Противник несет значительные потери - сегодня, предварительно, на этом направлении было обезврежено 390 оккупантов, 161 из них - безвозвратно. Также уничтожено три единицы автомобильной техники и 15 средств связи противника, кроме того значительно повреждены танк, две единицы автомобильной техники и две пушки врага,

- отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении агрессор 26 раз атаковал украинские позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки. Все атаки уже отбиты.

На Времовском направлении захватчики осуществили 36 наступательных действий неподалеку Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в районе населенного пункта Багатир. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор. 

На Ореховском направлениях противник один раз атаковал в районе Новоандреевки. 

На Приднепровском направлении украинские войска отбили три атаки захватчиков.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник в течение суток провел 26 штурмов позиций украинских подразделений, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Враг совершил 432 обстрела. 

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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