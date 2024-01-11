Благодаря западному оружию Украина уничтожила 26 вертолетов за сутки - Зеленский

Из-за наличия в Украине западного оружия, ВСУ смогли уничтожить 12 самолетов за раз и 26 вражеских вертолетов за сутки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с представителями балтийских СМИ, передает корреспондентка УНН.

Партнеры знают, что некоторое оружие, которое они нам дали. Я не буду говорить какое, но партнеры, слушая поймут. Некоторым дальнобойным оружием, которое они нам дали мы уничтожили 26 вертолетов за сутки. 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем. - сказал Зеленский.

Детали

По словам Зеленского, дальнобойное оружие, предоставленное Украине это часть противовоздушной обороны Украины, потому что оно уничтожает средства, которым рф бьет по украинским городам.

Также президент отметил, что чем быстрее и чем больше Украина получит оружия и систем ПВО, тем больше людей удастся спасти от российского террора.

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Напомним

Уничтожение каждого самолета Су-34 является очень серьезной потерей для рф, потому что их производство значительно затруднено санкциями.

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