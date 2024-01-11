Благодаря западному оружию Украина уничтожила 26 вертолетов за сутки - Зеленский
Используя западное оружие, Украина уничтожила 12 самолетов и 26 вертолетов за один день, заявил президент Зеленский. Он отметил эффективность дальнобойного оружия против российских атак.
Yasno: более 70 тысяч потребителей системно не платят за электроэнергию
Сергей Коваленко, генеральный директор Ясно, заявил, что электроэнергию выборочно будут отключать более 70 000 должников в Киевской и Днепропетровской областях, которые задолжали более 600 миллионов гривен. Компания заблаговременно направляет уведомления о задолженности и предлагает субсидии для тех, кому трудно платить.
Более 90% украинских предприятий перезапустили работу с начала большой войны - Свириденко
Более 90% предприятий Украины перезапустили свою работу после вторжения; адаптация экономики к условиям военного времени стимулирует рост в оборонной, строительной и сельскохозяйственной отраслях.
Ледяной заплыв через Днестр сорван: ГПСУ выловили украинца в гидрокостюме, который пытался незаконно добраться до Молдовы
Украинца поймали при попытке незаконно попасть в Молдову, переплыв ледяной Днестр; пограничники спасли его и составили протокол об административном правонарушении.
Партизаны "АТЕШ" анонсировали диверсии на российские ВКС
Партизаны АТЕШ провели разведку подмосковного подразделения Воздушно-космических сил россии, сигнализируя о возможных диверсионных планах.
Блокада польской границы перевозчиками сильно ударила по импорту - Свириденко
Блокада польской границы повлияла на украинский импорт больше, чем на экспорт, который был облегчен новым морским коридором. Это привело к дефициту торгового баланса в 35 миллиардов долларов.
США ввели новые санкции против минобороны рф
США ввели новые санкции против российских оборонных активов и директора государственной авиакомпании. Ограничения также касаются трех российских военных самолетов.
До полутора миллионов украинцев могут вернуться из-за границы уже в этом году - Свириденко
По словам министра экономики Свириденко, до 1,5 миллиона украинцев могут вернуться домой в 2024 году, если безопасность улучшится.
Договорились с Генпрокурором совместными усилиями способствовать усилению обороны Одесской области: Кипер о встрече с Костиным
Олег Кипер и Генеральный прокурор Андрей Костин договорились усилить оборону Одессы и бороться с коррупцией и преступлениями военного времени.
Бывший наставник сборной Англии, Свен-Горан Эрикссон заявил, что болен раком
Свен-Горан Эрикссон, бывший тренер сборной Англии, рассказал, что уже год борется с раком и имеет неопределенный прогноз.