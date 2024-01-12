Буданов: в 2023 году рф не имела реальных военных успехов

россия хотела объявить 2023 год "победным", но реальных военных успехов у россиян не было. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde, передает УНН.

Это может вас удивить, но причина обстрелов очень банальна. В Минобороны рф подводили итоги 2023 года: хотели быстро что-то показать, чтобы провозгласить год победным и перейти к следующему. Однако реальных военных успехов у них не было, - сказал Буданов.

Детали

Буданов, комментируя удары по Украине 29 декабря и 2 января отметил, что учитывая огромные запасы ракет, которые россия накопила на своей стороне, вариант был очевиден. Именно на украинскую военную инфраструктуру были нацелены высокоточные ракеты, но они имеют много недостатков.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия будет готовить контрнаступление, чтобы перед выборами диктатора Путина получить хоть какие-то "маленькие победы"

россия начала изготавливать больше боеприпасов, но низкого качества - Буданов