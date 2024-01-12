Буданов: в 2023 году рф не имела реальных военных успехов

Эксклюзив
Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
  •  26219 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
  •  77365 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

Эксклюзив
Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
  •  100866 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

Эксклюзив
Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
  •  120627 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

Эксклюзив
Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
  •  137425 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
  •  137849 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
  •  136534 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
  •  132728 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  123043 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  129804 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
11 января  •  119828 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
10 января  •  162800 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
10 января  •  194006 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
10 января  •  163058 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  235315 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Буданов: в 2023 году рф не имела реальных военных успехов

Глава ГУР Украины Буданов утверждает, что россия не имела реальных военных успехов в 2023 году, нанося ракетные удары как попытки сфабриковать "победный" нарратив.

Война •   •  9119 просмотра
Буданов: в 2023 году рф не имела реальных военных успехов

ГУР известно, в каких объемах КНДР передала рф баллистику, но продолжается доразведка - Юсов

Украинской разведке известно о количестве ракет КНДР, переданных россии, и сейчас продолжается их дальнейший анализ. Детали будут известны после проведения криминалистической экспертизы фрагментов ракет.

Война •   •  13305 просмотра
ГУР известно, в каких объемах КНДР передала рф баллистику, но продолжается доразведка - Юсов

Торговля Китая и россии достигла рекордного уровня в 2023 году на фоне спада в торговле с США

Китайско-российская торговля выросла на 26,3% до более 240 миллиардов долларов в 2023 году, достигнув рекордного уровня.

Экономика •   •  11786 просмотра
Торговля Китая и россии достигла рекордного уровня в 2023 году на фоне спада в торговле с США

Глобальные музыкальные стримы достигли 7,1 млрд аудио- и видеопотоков в 2023 году: глобальные аудиостримы по запросу впервые достигли 4 триллионов за год

Глобальный объем потоковой музыки вырос до 7,1 трлн в 2023 году, а аудиопотоки по требованию достигли рекордных 4 трлн. Это на 33,7% больше, чем в предыдущем году.

Культура •   •  9086 просмотра
Глобальные музыкальные стримы достигли 7,1 млрд аудио- и видеопотоков в 2023 году: глобальные аудиостримы по запросу впервые достигли 4 триллионов за год

В ГУР оценили, достаточно ли более 460 тыс. военных рф для полномасштабных наступательных операций

В ГУР МОУ заявляют, что 460 тыс. российских военных в Украине недостаточно для полномасштабных наступательных операций

Война •   •  24557 просмотра
В ГУР оценили, достаточно ли более 460 тыс. военных рф для полномасштабных наступательных операций

россия начала изготавливать больше боеприпасов, но низкого качества - Буданов

россия увеличила производство боеприпасов, но они стали низкого качества, говорит глава ГУР Буданов.

Война •   •  21594 просмотра
россия начала изготавливать больше боеприпасов, но низкого качества - Буданов

Более 5 тыс. авто перерегистрировали в приложении "Дія" - МВД

Более 5 000 транспортных средств было перерегистрировано с помощью новой услуги в "Дії", запущенной 20 декабря.

Общество •   •  22421 просмотра
Более 5 тыс. авто перерегистрировали в приложении "Дія" - МВД

Иран назвал американо-британские атаки на Йемен "явным нарушением суверенитета страны"

Иран осуждает удары США и Великобритании по Йемену как нарушение суверенитета и призывает международное сообщество к действиям для предотвращения региональной нестабильности.

Новости Мира •   •  20450 просмотра
Иран назвал американо-британские атаки на Йемен "явным нарушением суверенитета страны"

В Сумской области больше всего случаев выявления диверсантов противника - Демченко

По словам представителя пограничной службы Андрея Демченко, россия пытается проникнуть в Украину диверсионными группами, особенно в Сумской области.

Война •   •  21194 просмотра
В Сумской области больше всего случаев выявления диверсантов противника - Демченко

FT: Брюссель готов к уступкам Орбану для помощи Украине

ЕС рассматривает возможность уступок Венгрии для утверждения помощи в 50 млрд евро Украине.

Политика •   •  22089 просмотра
FT: Брюссель готов к уступкам Орбану для помощи Украине