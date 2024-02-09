Украина стремится углубить сотрудничество с американскими партнерами в атомной отрасли для устранения России с мировых ядерных рынков

Украина будет развивать и углублять сотрудничество с американскими партнерами для вытеснения России с мировых рынков ядерных технологий и урана. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время виртуального публичного мероприятия "Развитие ядерной энергетической независимости США: связь с Россией", организованного Атлантическим советом (Atlantic Council), передает УНН.

Детали

Герман Галущенко отметил, что россия все еще занимает важное место на мировых рынках ядерных технологий и урана, несмотря на то, что россияне захватили украинские ядерные объекты, и нарушили семь базовых принципов ядерной и радиационной безопасности и подвергают мир ядерной катастрофе.

Это недопустимо. Ситуация на оккупированной россиянами крупнейшей в Европе Запорожской АЭС ухудшается с каждым днем. И вопрос инцидента - это только вопрос времени... Поэтому мы настаиваем на применении санкций в отношении "Росатома" и устранении России с мировых рынков. - отметил министр.

Глава Минэнерго аголосил на необходимости координации усилий для вытеснения России с мировых рынков урана. Он подчеркнул, что Украина уже имеет договоренности с компаниями Великобритании и Канады, которые позволят ослабить позиции страны-агрессора и на этом рынке.

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Герман Галущенко убежден, что украинско-американское сотрудничество в атомной отрасли может значительно ускорить соответствующие процессы и добавил, что стороны имеют конкретные результаты успешного сотрудничества.

В частности, американская Westinghouse совместно со специалистами "Энергоатома" изготовили новый вид ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440, что разрушило российскую монополию и позволило европейским странам, которые ранее покупали только российское ядерное топливо, выбрать альтернативного производителя.

Это также открыло ворота для введения санкций. - добавил министр.

Галущенко отметил, что Украина работает с Westinghouse над строительством в двух новых атомных блоков типа AP-1000 на территории нашего государства. В будущем аналогичные станции хотят возводить и в других европейских странах.

Также Герман Галущенко рассказал об успешном сотрудничестве украинской стороны с американской компанией - Holtec, которая занимается проектом строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Я считаю, что сейчас самое время для увеличения влияния Соединенных Штатов в атомной отрасли в Европе. Это момент, когда можно заменить российские ядерные технологии в Европе. - убежден министр.

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