Украина стремится углубить сотрудничество с американскими партнерами в атомной отрасли для устранения России с мировых ядерных рынков
Киев • УНН
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что углубление сотрудничества с американскими партнерами в ядерной отрасли может помочь устранить Россию с мировых ядерных рынков.
Украина будет развивать и углублять сотрудничество с американскими партнерами для вытеснения России с мировых рынков ядерных технологий и урана. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время виртуального публичного мероприятия "Развитие ядерной энергетической независимости США: связь с Россией", организованного Атлантическим советом (Atlantic Council), передает УНН.
Детали
Герман Галущенко отметил, что россия все еще занимает важное место на мировых рынках ядерных технологий и урана, несмотря на то, что россияне захватили украинские ядерные объекты, и нарушили семь базовых принципов ядерной и радиационной безопасности и подвергают мир ядерной катастрофе.
Это недопустимо. Ситуация на оккупированной россиянами крупнейшей в Европе Запорожской АЭС ухудшается с каждым днем. И вопрос инцидента - это только вопрос времени... Поэтому мы настаиваем на применении санкций в отношении "Росатома" и устранении России с мировых рынков.
Глава Минэнерго аголосил на необходимости координации усилий для вытеснения России с мировых рынков урана. Он подчеркнул, что Украина уже имеет договоренности с компаниями Великобритании и Канады, которые позволят ослабить позиции страны-агрессора и на этом рынке.
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Герман Галущенко убежден, что украинско-американское сотрудничество в атомной отрасли может значительно ускорить соответствующие процессы и добавил, что стороны имеют конкретные результаты успешного сотрудничества.
В частности, американская Westinghouse совместно со специалистами "Энергоатома" изготовили новый вид ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440, что разрушило российскую монополию и позволило европейским странам, которые ранее покупали только российское ядерное топливо, выбрать альтернативного производителя.
Это также открыло ворота для введения санкций.
Галущенко отметил, что Украина работает с Westinghouse над строительством в двух новых атомных блоков типа AP-1000 на территории нашего государства. В будущем аналогичные станции хотят возводить и в других европейских странах.
Также Герман Галущенко рассказал об успешном сотрудничестве украинской стороны с американской компанией - Holtec, которая занимается проектом строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Я считаю, что сейчас самое время для увеличения влияния Соединенных Штатов в атомной отрасли в Европе. Это момент, когда можно заменить российские ядерные технологии в Европе.
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