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В Украине открылся первый биометановый завод - Минагрополитики

В Украине открылся первый биометановый завод - Минагрополитики

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине открыли первый биометановый завод. По объему производства предприятие будет обеспечивать около 1500 потребителей в год, передает УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Цитата

"Тема биометана живая, интересная, и очень хорошо, что в Украине работают предприятия, которые готовы приобщиться к развитию этой отрасли. Я знаю, что они изучили европейский опыт, ознакомились с работой биометановых заводов в разных странах. Уверен, этот опыт будет успешно реализован в Украине. Со своей стороны Министерство способствовало разработке законодательной базы для развития биометановой отрасли», - отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Детали

По словам Сольского, в Украине есть большой потенциал производства биометана. Украинские аграрии очень заинтересованы в развитии этой отрасли и уже готовы участвовать. Строительство новых мощностей или переоборудование имеющихся позволит не только отказаться от импорта газа, что будет способствовать нашей энергетической безопасности, но и сможет превратить Украину в надежного экспортера биометана для обеспечения децентрализации.

Дополнение

Биогаз – общее название смеси горючих газов, получаемой как результат процесса естественного разложения различных органических веществ – метанового брожения. Биометан – экологический газ, самый дешевый из возможных возобновляемых газов.

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