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В Україні відкрився перший біометановий завод — Мінагрополітики

В Україні відкрився перший біометановий завод — Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 1567986 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні відкрили перший біометановий завод. За об'ємом виробництва підприємство забезпечуватиме близько 1500 споживачів на рік, передає УНН з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Цитата

"Тема біометану жива, цікава, і дуже добре, що в Україні працюють підприємства, які готові долучитись до розвитку цієї галузі. Я знаю, що вони вивчили європейський досвід, ознайомились з роботою біометанових заводів в різних країнах. Впевнений, цей досвід буде успішно реалізований в Україні. Зі свого боку Міністерство сприяло розробці законодавчої бази задля розвитку біометанової галузі», - наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Деталі

За словами Сольського, в України є великий потенціал виробництва біометану. Українські аграрії неабияк зацікавлені в розвитку цієї галузі та вже готові долучатися. Будівництво нових потужностей або переобладнання наявних дозволить не лише відмовитися від імпорту газу, що сприятиме нашій енергетичній безпеці, й зможе перетворити Україну на надійного експортера біометану для забезпечення децентралізації.

Доповнення

Біогаз – загальна назва суміші горючих газів, що отримується як результат процесу природного розкладання різних органічних речовин – метанового бродіння. Біометан – екологічний газ, найдешевший з можливих відновлюваних газів.

Українські Національні Новини

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