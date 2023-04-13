В Україні відкрився перший біометановий завод — Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні відкрили перший біометановий завод. За об'ємом виробництва підприємство забезпечуватиме близько 1500 споживачів на рік, передає УНН з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Цитата
"Тема біометану жива, цікава, і дуже добре, що в Україні працюють підприємства, які готові долучитись до розвитку цієї галузі. Я знаю, що вони вивчили європейський досвід, ознайомились з роботою біометанових заводів в різних країнах. Впевнений, цей досвід буде успішно реалізований в Україні. Зі свого боку Міністерство сприяло розробці законодавчої бази задля розвитку біометанової галузі», - наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Деталі
За словами Сольського, в України є великий потенціал виробництва біометану. Українські аграрії неабияк зацікавлені в розвитку цієї галузі та вже готові долучатися. Будівництво нових потужностей або переобладнання наявних дозволить не лише відмовитися від імпорту газу, що сприятиме нашій енергетичній безпеці, й зможе перетворити Україну на надійного експортера біометану для забезпечення децентралізації.
Доповнення
Біогаз – загальна назва суміші горючих газів, що отримується як результат процесу природного розкладання різних органічних речовин – метанового бродіння. Біометан – екологічний газ, найдешевший з можливих відновлюваних газів.