ЕС обнародует климатические цели до 2040 года в условиях политической напряженности и критики со стороны правых - AFP

ЕС должен обнародовать свои климатические цели на 2040 год и дорожную карту для следующего этапа энергетического перехода на фоне растущей критики со стороны консерваторов и представителей правого политического спектра. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали

Европейский Союз обязался стать углеродно-нейтральным к 2050 году и поставил первую промежуточную цель на 2030 год: сократить выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Рабочие документы предусматривают, что к 2040 году Еврокомиссия намерена достичь чистого сокращения выбросов на 90%, что коррелируется с запланированными темпами сокращения выбросов на 2020-2030 годы.

Но издание отмечает, что на этот раз Брюссель должен учитывать растущее недовольство, о чем свидетельствуют протесты фермеров, социальными и экономическими последствиями "зеленого курса".

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После успешного решения проблемы "зеленого" перехода в транспорте, энергетике и промышленности "зеленый курс" оказался на пути столкновения с фермерским миром и его защитниками в Европейском парламенте.

По всей Европе в правой части политического спектра все громче звучат негативные реакции в сторону климатических целей, а некоторые лидеры призывают к "паузе" в новых экологических правилах.

В прошлом месяце комиссар ЕС по вопросам климата Вопке Хукстра предупредил, что блок должен продолжать стоять "на двух ногах" - с климатическими амбициями с одной стороны, а с другой - "гарантировать, что наши предприятия будут оставаться конкурентоспособными, чтобы был справедливый переход".

Достижение этого баланса лежит в основе совместного письма в Брюссель, направленного 11 странами, включая Францию, Германию и Испанию, с которым ознакомилось агентство AFP. Вместе они призывают Еврокомиссию установить "амбициозную климатическую цель ЕС" на 2040 год.

Но государства также призывают к "честному и справедливому переходу", который не должен "оставить никого позади, особенно наиболее уязвимых граждан".

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Поскольку ультраправые и националистические партии, по прогнозам, получат значительную победу на июньских европейских выборах, дебаты по климату стали политически взрывоопасными.

Исполнительная власть ЕС была обязана представить новые климатические прогнозы на период после 2030 года в течение шести месяцев после декабрьской климатической конференции COP28. Цели, изложенные во вторник, будут простыми рекомендациями. Но следующей Европейской комиссии, которая будет назначена после выборов, будет поручено превратить их в законодательство, которое государства-члены и законодатели ЕС смогут рассмотреть до климатической конференции COP30, которая состоится в следующем году.

Ожидается, что цели блока на 2040 год частично будут зависеть от улавливания и хранения значительных объемов углекислого газа, что разжигает сторонников кампании, которые критикуют эти технологии как непроверенные и хотят слышать обещания по сокращению валовых выбросов.

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