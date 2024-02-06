ЕС обнародует климатические цели до 2040 года в условиях политической напряженности и критики со стороны правых - AFP
ЕС намерен обнародовать свои климатические цели на 2040 год и дорожную карту для следующего этапа энергетического перехода. Предполагается, что к 2040 году Еврокомиссия намерена достичь чистого сокращения выбросов на 90%.
Ракетный удар рф по гостинице в Харьковской области: раненые женщины госпитализированы, мать погибшего младенца в хирургии - ОВА
Три раненые женщины, в том числе мать, чей двухмесячный сын погиб в результате ракетного удара по отелю в Золочеве, получают медицинскую помощь в больнице.
россияне ударили ракетой "Искандер" по поселку в Донецкой области: повреждена критическая инфраструктура
россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по поселку Ровно в Донецкой области, повредив критически важную инфраструктуру.
"Напряжение очень высокое": из-за внутриполитической борьбы законопроект о финансировании для Украины остается на грани провала
Законопроект о финансировании Украины и Израиля остается под угрозой провала из-за республиканских междоусобиц в США.
На юге воздушное преимущество остается за рф, но опасность уничтожения их самолетов очень высока - Гуменюк
россияне сохраняют преимущество в воздухе, но ищут новые рубежи запуска из-за высокого риска потерять самолеты из-за украинской обороны.
Продление военного положения и мобилизации прошло парламентский комитет - нардеп
Украинский парламентский комитет поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации.
Украинские военные укрепляют оборону северной границы: Наев рассказал о состоянии работ
Украинские военные продолжают обустраивать оборонительные рубежи и минировать территории на севере: на прошлой неделе было установлено более 3 500 противотанковых мин и вырыто 5 000 окопов вблизи российской границы.
С-400 в москве: "АТЕШ" обнаружил дислокацию дивизиона ПВО в столице рф
Украинские партизаны во время разведки обнаружили зенитно-ракетные комплексы С-400, развернутые в тимирязевском районе москвы.
СБУ разоблачила бывших и нынешних сотрудников украинских спецслужб, входивших в агентурную сеть фсб
Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации агентурной сети фсб, в которую входили бывшие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и внешней разведки, а также региональный сотрудник СБУ.
Гуменюк объяснила, что означает пауза между массированными атаками на юге
Общая пауза, которую враг выдерживает между массированными ракетными ударами, уже достаточно мощная и может свидетельствовать о подготовке к следующим атакам.