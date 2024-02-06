ЄС оприлюднить кліматичні цілі до 2040 року в умовах політичної напруженості та критики з боку правих - AFP

ЄС має оприлюднити свої кліматичні цілі на 2040 рік і дорожню карту для наступного етапу енергетичного переходу на фоні зростаючої критики з боку консерваторів та представників правого політичного спектру. Про це пише AFP, передає УНН.

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Європейський Союз зобов'язався стати вуглецево-нейтральним до 2050 року і поставив першу проміжну мету на 2030 рік: скоротити викиди парникових газів на 55% порівняно з рівнем 1990 року.

Робочі документи передбачають, що до 2040 року Єврокомісія має намір досягти чистого скорочення викидів на 90%, що корелюється із запланованими темпами скорочення викидів на 2020-2030 роки.

Але видання зазначає, що цього разу Брюссель повинен враховувати зростаюче невдоволення, про що свідчать протести фермерів, соціальними та економічними наслідками "зеленого курсу".

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Після успішного вирішення проблеми "зеленого" переходу в транспорті, енергетиці та промисловості "зелений курс" опинився на шляху зіткнення з фермерським світом і його захисниками в Європейському парламенті.

По всій Європі в правій частині політичного спектру дедалі гучніше лунають негативні реакції в бік кліматичних цілей, а деякі лідери закликають до "паузи" в нових екологічних правилах.

Минулого місяця комісар ЄС з питань клімату Вопке Хукстра попередив, що блок повинен продовжувати стояти "на двох ногах" - з кліматичними амбіціями з одного боку, а з іншого - "гарантувати, що наші підприємства залишатимуться конкурентоспроможними, щоб був справедливий перехід".

Досягнення цього балансу лежить в основі спільного листа до Брюсселя, надісланого 11 країнами, включаючи Францію, Німеччину та Іспанію, з яким ознайомилося агентство AFP. Разом вони закликають Єврокомісію встановити "амбітну кліматичну ціль ЄС" на 2040 рік.

Але держави також закликають до "чесного і справедливого переходу", який не повинен "залишити нікого позаду, особливо найбільш вразливих громадян".

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Оскільки ультраправі та націоналістичні партії, за прогнозами, отримають значну перемогу на червневих європейських виборах, дебати щодо клімату стали політично вибухонебезпечними.

Виконавча влада ЄС була зобов'язана представити нові кліматичні прогнози на період після 2030 року протягом шести місяців після грудневої кліматичної конференції COP28. Цілі, викладені у вівторок, будуть простими рекомендаціями. Але наступній Європейській комісії, яка буде призначена після виборів, буде доручено перетворити їх на законодавство, яке держави-члени та законодавці ЄС зможуть розглянути до кліматичної конференції COP30, що відбудеться наступного року.

Очікується, що цілі блоку на 2040 рік частково залежатимуть від уловлювання та зберігання значних обсягів вуглекислого газу, що розпалює прихильників кампанії, які критикують ці технології як неперевірені і хочуть чути обіцянки щодо скорочення валових викидів.

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