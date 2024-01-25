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Викиди CO2 від викопного палива в ЄС досягли 60-річного мінімуму

Викиди CO2 від викопного палива в ЄС досягли 60-річного мінімуму

Київ • УНН

 • 23141 перегляди

Викиди викопного палива "нарешті повернулися до рівня 1960-х років", кажуть аналітики, але вони попереджають, що рівень все ще знижується занадто повільно

Протягом 2023 року Європейський Союз створив на 8% менше вуглекислого газу з викопного палива, ніж у 2022 році. Про це пише The Guardian з посиланням на дані аналізу Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), передає УНН.

Деталі

Згідно з аналізом Crea, падіння рівня забруднення є найстрімкішим річним падінням після 2020 року, коли уряди закривали заводи та скасовували авіарейси, щоб зупинити поширення Covid-19.

Викиди CO2 в ЄС нарешті знизилися до рівня, який спостерігався за часів покоління моїх батьків у 1960-х роках

- сказав аналітик Crea Ісаак Леві.

Більше половини скорочення викидів відбулося завдяки використанню екологічно чистої електроенергії, йдеться у звіті. Згідно з галузевими даними, у 2023 році ЄС побудував рекордну кількість сонячних панелей і вітрових турбін, а також зміг виробляти більше електроенергії з дамб і атомних електростанцій, які постраждали від посухи і ремонтних робіт роком раніше.

ЄС значно відстає від кліматичної мети на 2030 рік19.12.23, 14:46 • 18679 переглядiв

У звіті зазначається, що зниження попиту на електроенергію, якому сприяла гарна погода, спричинило 8% скорочення викидів викопного CO2. Скорочення в таких секторах, як промисловість - де високі ціни на газ змусили деякі компанії стати більш ефективними, а інші - виробляти менше товарів - і транспорт склали решту 36%.

Ці цифри не включають такі сектори, як сільське господарство, брудні хімічні процеси, такі як виробництво цементу, або інші парникові гази, такі як метан. Аналітики кажуть, що загальні викиди все ще знижуються надто повільно.

Контекст

ЄС несе чи не найбільшу відповідальність за нагрівання планети та посилення екстремальних погодних умов. Щоб тримати температуру під контролем, він пообіцяв скоротити забруднення парниковими газами на 55% до кінця десятиліття порівняно з 1990 роком і досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

Уряд активізує роботу над кліматичною політикою: на черзі підготовка закону щодо квот на викиди парникових газів, що важливо для виконання Угоди про асоціацію з ЄС12.01.24, 13:43 • 27311 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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