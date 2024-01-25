Выбросы CO2 от ископаемого топлива в ЕС достигли 60-летнего минимума

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  161671 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  167851 просмотра

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  159198 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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По словам Федорова, в оккупированном городе прогремело два взрыва. Причины взрывов еще не установлены.

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Украинские сноубордисты завоевали четыре медали на Кубке Европы в Пампорово

Украинская сноубордистка Надежда Гапатин завоевала серебряную медаль в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы по сноубордингу в болгарском Пампорово. Это уже четвертая медаль для украинской женской команды на этих соревнованиях.

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