Выбросы CO2 от ископаемого топлива в ЕС достигли 60-летнего минимума

В течение 2023 года Европейский Союз создал на 8% меньше углекислого газа из ископаемого топлива, чем в 2022 году. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные анализа Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), передает УНН.

Детали

Согласно анализу Crea, падение уровня загрязнения является самым стремительным годовым падением после 2020 года, когда правительства закрывали заводы и отменяли авиарейсы, чтобы остановить распространение Covid-19.

Выбросы CO2 в ЕС наконец снизились до уровня, который наблюдался во времена поколения моих родителей в 1960-х годах - сказал аналитик Crea Исаак Леви.

Более половины сокращения выбросов произошло благодаря использованию экологически чистой электроэнергии, говорится в отчете. Согласно отраслевым данным, в 2023 году ЕС построил рекордное количество солнечных панелей и ветровых турбин, а также смог производить больше электроэнергии из дамб и атомных электростанций, которые пострадали от засухи и ремонтных работ годом ранее.

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В отчете отмечается, что снижение спроса на электроэнергию, которому способствовала хорошая погода, привело к 8% сокращению выбросов ископаемого CO2. Сокращения в таких секторах, как промышленность - где высокие цены на газ заставили некоторые компании стать более эффективными, а другие - производить меньше товаров - и транспорт составили оставшиеся 36%.

Эти цифры не включают такие сектора, как сельское хозяйство, грязные химические процессы, такие как производство цемента, или другие парниковые газы, такие как метан. Аналитики говорят, что общие выбросы все еще снижаются слишком медленно.

Контекст

ЕС несет едва ли не самую большую ответственность за нагрев планеты и усиление экстремальных погодных условий. Чтобы держать температуру под контролем, он пообещал сократить загрязнение парниковыми газами на 55% до конца десятилетия по сравнению с 1990 годом и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

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