Відновлення України за "зеленими" стандартами - не просто вибір, а обов'язок: у Міндовкіллі наголосили про важливість кліматичної політики

Викиди СО2, пов’язані з військовими діями, становлять понад 150 млн тонн, в той час як українська промисловість втратила більше 30 великих підприємств. Зазначені фактори свідчать про те, що кліматична політика України ще до завершення війни вже має вкладатися у короткострокові та довгострокові цілі.

Про це передає УНН із посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва під час панельної дискусії на Міжнародному форумі "United for Nature. Agenda for Ukraine" розповіла про пріоритети розвитку кліматичної політики під час війни.

Кліматична політика та відновлення України за "зеленими" стандартами і новими технологіями – тепер не просто вибір, а наш обов’язок. Війна дуже впливає на цей процес. Так, вже на сьогодні викиди СО2, пов’язані з військовими діями, становлять понад 150 млн тонн, наша промисловість втратила більше 30 великих підприємств. Таких факторів багато і ми їх враховуємо при встановленні короткострокових та довгострокових цілей