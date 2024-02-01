Восстановление Украины по "зеленым" стандартам - не просто выбор, а обязанность: в Миндокилле отметили важность климатической политики

Выбросы СО2, связанные с военными действиями, составляют более 150 млн тонн, в то время как украинская промышленность потеряла более 30 крупных предприятий. Указанные факторы свидетельствуют о том, что климатическая политика Украины еще до завершения войны уже должна вкладываться в краткосрочные и долгосрочные цели.

Об этом передает УНН с ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Детали

Заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Виктория Киреева во время панельной дискуссии на Международном форуме "United for Nature. Agenda for Ukraine" рассказала о приоритетах развития климатической политики во время войны.

Климатическая политика и восстановление Украины по "зеленым" стандартам и новым технологиям - теперь не просто выбор, а наша обязанность. Война очень влияет на этот процесс. Так, уже сегодня выбросы СО2, связанные с военными действиями, составляют более 150 млн тонн, наша промышленность потеряла более 30 крупных предприятий. Таких факторов много и мы их учитываем при установлении краткосрочных и долгосрочных целей - подчеркнула чиновница.

Также Виктория Киреева рассказала участникам о планах дальнейшего развития климатической политики в Украине. Представитель Минприроды представила дорожную карту реализации этой политики, в частности указав следующие направления работы:

Продолжается работа над совершенствованием национальной системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов;

Разрабатывается стратегия торговли выбросами. По словам чиновницы, уже в 2024 году будет представлен проект Закона "О системе торговли выбросами".

В 2025 году будет презентован "тестовый" режим системы торговли выбросамии.

С 2026-го, что в дальнейшем позволит Украинскому СТВ (система торговли выбросами) присоединиться к европейской СТВ.

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Также ожидается, что низкоуглеродное развитие станет основой для следующего украинского Национально определенного вклада, который Украина должна представить в 2025 году. Именно эта стратегия станет основой для развития деоккупированных регионов.

По словам Киреевой, Украина готова быть участником карбонового рынка уже сегодня. Есть соответствующие договоренности со Швейцарией и Японией по выкупу избыточных квот выбросов.

Минприроды уже начало работу над внедрением карбоновых сертификатов.

Напомним,

Украина продвигает свою климатическую политику, разрабатывая закон о квотах на выбросы парниковых газов, что является ключевым для интеграции в ЕС, и планируя полный запуск СТВ к 2026 году.

Также УНН сообщал, что в течение 2023 года Европейский Союз создал на 8% меньше углекислого газа из ископаемого топлива, чем в 2022 году.

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