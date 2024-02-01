Восстановление Украины по "зеленым" стандартам - не просто выбор, а обязанность: в Миндокилле отметили важность климатической политики

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160497 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157569 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174931 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Украина продвигает свою климатическую политику, разрабатывая закон о квотах на выбросы парниковых газов, что является ключевым для интеграции в ЕС, и планируя полный запуск СТВ к 2026 году.

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Восстановление Украины по "зеленым" стандартам - не просто выбор, а обязанность: в Миндокилле отметили важность климатической политики

россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные территории и изымают украинские книги - ЦНС

россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные украинские территории и изымают украинские книги из библиотек, чтобы заменить их на собственные книги.

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россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные территории и изымают украинские книги - ЦНС

Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР

Украинские воины ГУР потопили российский ракетный катер в Крыму, который стоил россии 60-70 миллионов долларов.

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Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР

"Каждый ваш голос - весомый вклад в общую победу": Шмыгаль поблагодарил ЕС за решение о 50 млрд евро для Украины

Украина приветствует одобрение лидерами ЕС пакета помощи в 50 миллиардов евро на четыре года, который поможет профинансировать бюджетный дефицит Украины.

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"Каждый ваш голос - весомый вклад в общую победу": Шмыгаль поблагодарил ЕС за решение о 50 млрд евро для Украины

Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине

Сын российского олигарха Игоря Чуркина был задержан в Аргентине за попытку мошенническим путем сохранить контроль над бизнесом в Украине с помощью кредита государственного банка.

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Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине

Украине известно о почти 20 тысячах детей, который принудительно вывезли в рф - генпрокурор

По словам генпрокурора, независимая комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что "ни в одной из ситуаций, которые рассматривала Комиссия, перемещение детей не соответствовало требованиям, установленным международным гуманитарным правом.

Общество •   •  23577 просмотра
Украине известно о почти 20 тысячах детей, который принудительно вывезли в рф - генпрокурор

Украина окончательно вернула в государственную собственность "трубу Медведчука" - Фонд госимущества

Верховный Суд признал право собственности государства на украинскую часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", широко известного как "труба Медведчука".

Экономика •   •  92823 просмотра
Украина окончательно вернула в государственную собственность "трубу Медведчука" - Фонд госимущества

Интенсивность атакующих действий врага выросла в несколько раз - спикер Нацгвардии об активизации оккупантов на Лиманско-Купянском направлении

Представитель Национальной гвардии Украины сообщил, что интенсивность российских атак на восточном и южном направлениях выросла почти вдвое по сравнению с прошлой осенью: за минувшие сутки произошло 146 атак на востоке и 87 на юге.

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Интенсивность атакующих действий врага выросла в несколько раз - спикер Нацгвардии об активизации оккупантов на Лиманско-Купянском направлении

"Есть соглашение": глава Евросовета заявил о договоренности всех 27 стран ЕС о 50 млрд евро для Украины

Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 50 млрд евро дополнительной поддержки из бюджета блока.

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"Есть соглашение": глава Евросовета заявил о договоренности всех 27 стран ЕС о 50 млрд евро для Украины

Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

Турецкие банки начали закрывать счета все большего количества российских компаний и вводить более строгие требования к физическим лицам из-за ужесточения политики в отношении российских клиентов на фоне санкций, введенных в связи с войной в Украине.

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Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям