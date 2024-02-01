"Каждый ваш голос - весомый вклад в общую победу": Шмыгаль поблагодарил ЕС за решение о 50 млрд евро для Украины

Украина приветствует одобрение лидерами ЕС решения о пакете помощи для Украины в размере 50 млрд евро на четыре года. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Приветствуем одобрение Европейским Советом решения о создании нового финансового инструмента для Украины "Ukraine Facility" размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Государства-члены ЕС еще раз продемонстрировали свою солидарность и единство с украинским народом в противостоянии войне. Благодарен Шарлю Мишелю, лидерам государств-членов ЕС за непоколебимую поддержку. Каждый ваш голос - это весомый вклад в нашу общую победу. Гарантией этого является пакет в 50 млрд евро до конца 2027 года. - написал Шмыгаль в X.

Премьер отметил в Telegram, что решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.

И пояснил, что Ukraine Facility - это четырехлетняя программа общим в размере 50 млрд евро.

"Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита. Еще один компонент программы предусматривает создание специального инвестиционного инструмента для покрытия рисков в приоритетных секторах. Он позволит привлечь дополнительные средства на инвестиции", - сообщил он.

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