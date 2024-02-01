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"Кожен ваш голос - вагомий внесок у спільну перемогу": Шмигаль подякував ЄС за рішення про 50 млрд євро для України

"Кожен ваш голос - вагомий внесок у спільну перемогу": Шмигаль подякував ЄС за рішення про 50 млрд євро для України

Київ • УНН

 • 34971 перегляди

Україна вітає схвалення лідерами ЄС пакету допомоги у 50 мільярдів євро на чотири роки, який допоможе профінансувати бюджетний дефіцит України

Україна вітає схвалення лідерами ЄС рішення про пакет допомоги для України обсягом 50 млрд євро на чотири роки. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Вітаємо схвалення Європейською Радою рішення про створення нового Фінансового інструменту для України "Ukraine Facility" розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Держави-члени ЄС ще раз продемонстрували свою солідарність та єдність з українським народом у протистоянні війні. Вдячний Шарлю Мішелю, лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос – це вагомий внесок у нашу спільну перемогу. Гарантією цього є пакет у 50 млрд євро до кінця 2027 року.

 - написав Шмигаль у X.

Прем'єр зауважив у Telegram, що рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

І пояснив, що Ukraine Facility - це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро.

"Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту. Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції", - повідомив він.

"Є угода": голова Євроради заявив про домовленість усіх 27 країн ЄС про 50 млрд євро для України01.02.24, 12:29 • 119417 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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