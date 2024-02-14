Мінекономіки представило проєкт Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року
Київ • УНН
Міністерство економіки оприлюднило проєкт Національного плану з енергетики та клімату, який окреслює цілі для енергетичного сектору України на 2025-2030 роки, включаючи декарбонізацію енергетичного сектору до 2050 року та економіки в цілому до 2060 року.
Міністерство економіки оприлюднило проєкт Національного плану з енергетики та клімату, в якому представлені цілі та плани в енергетичному секторі з 2025 до 2030 року, передає УНН.
Деталі
Мінекономіки зазначає, що оприлюднений для публічного обговорення проєкт Національного плану з енергетики та клімату є стратегічним документом, який спрямований на узгодження енергетичної та кліматичної політики для забезпечення сталого розвитку та відновлення економіки України. Подібні плани є вимогою до всіх країн-членів ЄС та договірних сторін Енергетичного Співтовариства.
Розробка Національного плану та його подальша реалізація – одне із важливих завдань в процесі набуття нашою країною членства в Європейському Союзі. Цей План дає розуміння наших подальших заходів, а його реалізація стане фундаментом для зеленого переходу і відкриває для нас значні бізнес-можливості в енергетичному секторі, переробній промисловості, виробництві зеленої сталі та інших галузях
Документ передбачає проведення ключових заходів у сфері енергетики та клімату, пов’язаних з п’ятьма вимірами Енергетичного Союзу.
Він включає план з декарбонізації:
- скорочення викидів парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року;
- кліматична нейтральність енергетичного сектору України до 2050 року;кліматична нейтральність (для економіки в цілому) до 2060-го року;
- виведення з експлуатації вугільної генерації до 2035 року;скорочення викидів метану на 30% до 2030 року;
- посилення адаптаційної спроможності та стійкості соціальних, економічних та екологічних систем до зміни клімату;
- збільшення рівня застосування альтернативних видів палива (біопаливо або його сумішей) та електроенергії у транспортному секторі до 50 % до 2030 року.
Також розроблений план з досягнення енергоефективності, що передбачає споживання електроенергії у 2030 році, яке не повинне перевищувати 72 224 тис. тон нафтового еквіваленту, а кінцеве споживання енергії – 42 168 тис. тон нафтового еквіваленту. Сукупний обсяг заощадженої енергії при кінцевому використанні за 2021- 2030 роки повинен становити не менше 16 405 тис. тон нафтового еквіваленту.
Третій пункт плану - енергетична безпека, яка передбачатиме:
- зниження рівня імпортозалежності до 33%;
- поглиблення диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів із третіх країн на рівні не більше 30% від одного постачальника та зменшення частки одного постачальника на ринку ядерного палива до 60%.
Четвертий пункт плану - внутрішній енергоринок: електроенергія та газ. Плани заходів передбачатимуть інтегрованість енергосистеми України з країнами ENTSO-E на рівні 10% до 2030 року; інтеграцію ринку електроенергії та газу України з європейським ринком; вільні ціни на енергоносії для всіх споживачів із ефективними механізмами підтримки незахищених верств населення; забезпечення відсутності боргового навантаження на суб’єктів енергетичного ринку.
Обговорили питання інтеграції енергетичних ринків України до ринків ЄС: Галущенко зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики13.02.24, 15:24 • 60306 переглядiв
Також план передбачає впровадження "розумного обліку" електроенергії та "розумних мереж"; зменшення перерв у електропостачанні до 150 хвилин у міській місцевості та 300 хвилин у сільській місцевості (до 2050 року) та зниження технологічних втрат в мережах до 2030 року не менш як на 30%.
Окрім того, план передбачає збільшення та сприяння виробництву біометану; забезпечення 100% приладового обліку газу; запровадження достовірності та повноти комерційного обліку газу; досягнення адекватних обсягів внутрішнього видобутку; вільне ціноутворення з механізмами підтримки вразливих споживачів.
В Україні відкрився перший біометановий завод — Мінагрополітики13.04.23, 06:21 • 1567985 переглядiв
П’ятий пункт плану передбачає розвиток та фінансування інновацій та досліджень в секторі чистих технологій, відновлюваної енергетики та низьковуглецевого виробництва; впровадження чистих енергетичних рішень та низьковуглецевих технологій та підвищення конкурентоспроможності.
Нагадаємо
В грудні на кліматичному саміті СОР28 Україна презентувала первинну версію Національного плану з енергетики та клімату на період 2025-2030 років. В Мінекономіки повідомляли, що у ньому йдеться про збільшення частки відновлювальних джерел енергії та скорочення викидів.
ЄС оприлюднить кліматичні цілі до 2040 року в умовах політичної напруженості та критики з боку правих - AFP06.02.24, 10:43 • 26757 переглядiв