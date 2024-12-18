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Самый большой в мире айсберг снова отправился в путешествие от берегов Антарктиды

Самый большой в мире айсберг снова отправился в путешествие от берегов Антарктиды

Киев  •  УНН

 • 1493 просмотра

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Триллионотонный айсберг A23a, отколовшийся от Антарктиды в 1986 году, возобновил свое движение в Южном океане. Ученые отслеживают его путь и исследуют влияние на морские экосистемы.

Айсберг A23a настолько огромен, что Британская антарктическая служба (BAS) называет его "мегабергом": он весит более триллиона тонн. Об этом сообщает  Forbes, пеши УНН.

Детали

Впервые айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но затем застрял в море Уэдделла на три десятилетия.

После долгого застревания гигантский айсберг теперь дрейфует в Южном океане. Ученые и спутники отслеживают перемещение айсберга, чтобы увидеть, как он может повлиять на экосистемы, с которыми взаимодействует.

Появилось видео, показывающее виды айсберга с уровня океана и со спутников в космосе, на котором можно увидеть, как A23a совершает пируэты, а затем, наконец, дрейфует.

Впервые айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году, но затем застрял в море Уэдделла на три десятилетия. В 2020 году он начал двигаться на север, но его путешествие остановилось.

Захватывающе видеть, как A23a снова движется после периодов застревания

- сказал океанограф BAS Эндрю Мейерс.

"В течение нескольких месяцев айсберг был заперт в колонне Тейлора, океанографическом явлении, когда вода, вращающаяся над подводной горой, удерживает объекты на месте. Эта динамика заставляла A23a вращаться на одном месте, задерживая его ожидаемый быстрый дрейф на север", - заявили в BAS.

Последний раз A23a наблюдали в конце 2023 года, когда спутники засекли попытку айсберга уйти из Антарктиды. Этот айсберг может изменить области, через которые он движется.

Мы знаем, что эти гигантские айсберги могут снабжать питательными веществами воды, через которые они проходят, создавая процветающие экосистемы в других, менее продуктивных, областях. Мы не знаем, какое влияние могут оказывать на этот процесс конкретные айсберги, их масштаб и происхождение,

сказала биогеохимик Лора Тейлор, которая была частью экспедиции, посетившей A23a лично год назад.

Исследователи брали пробы воды впереди, позади и рядом с айсбергом, чтобы изучить его влияние на экосистему. Теперь он свободно плывет.

Ученые ожидают, что айсберг направится к острову Южная Джорджия, где более теплая вода, вероятно, спровоцирует распад большого айсберга на более мелкие куски.

Напомним,

С 2023 года Британские ученые отслеживают два огромных айсберга, которые откололись от Антарктиды и могут помешать судоходству

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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