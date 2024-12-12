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Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Первые пингвинята в сезоне появились возле станции "Академик Вернадский": показали фото

Киев  •  УНН

 • 4717 просмотра

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Возле украинской антарктической станции родились первые в этом сезоне пингвинята. Малыши проведут месяц в гнезде под присмотром родителей, прежде чем начнут менять серый пушок на черно-белые перья.

Вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые в этом сезоне малыши пингвинов, сообщили в Национальном антарктическом научном центре, показав фото, пишет УНН.

Детали

"Приготовьтесь к невероятной милоте: недалеко от станции "Академик Вернадский" родились первые пингвинята в этом сезоне. Посмотрите, какие же они сладкие", - отметили в центре.

Биолог 29-й УАЭ Светозар Давиденко обнаружил сразу двух малышей в том гнезде, где появились первые яйца, - на скале возле лаборатории по исследованию геокосмоса.

Теперь около месяца малыши будут находиться в гнезде с родителями. Те по очереди за ними будут ухаживать: кормить крылом из клюва, греть и охранять от хищных птиц, указывают в центре.

"Новорожденные пингвинята покрыты серым пушком. Менять его на привычные черно-белые перья они начнут тоже где-то через месяц. Впоследствии станут собираться в "ясли" - небольшие группы детей, за которыми будет следить несколько взрослых. Обычно к этому времени малыши уже достигают размеров родителей и продолжают активно выпрашивать у них еду. Иногда это выглядит очень забавно, когда пингвин папа или мама убегает от назойливых детей, а те догоняют их, чтобы поесть", - рассказали в центре.

Дополнение

На острове Галиндез, где расположена станция, преобладают субантарктические пингвины - сейчас их там, как сообщается, около 4 тысяч. В основном каждая пара откладывает 2 яйца. Украинские биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата, ведь рост и продвижение их гнездовых колоний на Юг является одним из неоспоримых доказательств потепления в Антарктике

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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