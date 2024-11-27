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Бэби-бум у украинских полярников: пингвины отложили около станции почти 1800 яиц

Бэби-бум у украинских полярников: пингвины отложили около станции почти 1800 яиц

Киев  •  УНН

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На острове Галиндез возле украинской антарктической станции найдено около 1800 пингвиньих яиц в 900 гнездах. Первые птенцы появятся к середине декабря, а общее количество пингвинов на острове достигает 4 тысяч.

На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", исследователи насчитали около 1800 пингвиньих яиц. Сейчас там находится около 4 тысяч птиц. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр, передает УНН.

Детали

Первые яйца пингвинов появились в начале ноября, поэтому птенцы начнут вылупляться уже к середине декабря, поскольку период инкубации длится около 34-36 дней.

В около 900 гнездах уже есть яйца, преимущественно-по два. Высиживает их пара родителей по очереди: пока кто-то ходит кормиться в океан, другой остается на гнезде. Затем они меняются

- говорится в сообщении.

В Национальном Антарктическом научном центре отмечают, что украинские ученые ведут наблюдение за пингвинами и другими птицами в контексте исследования изменений климата. В частности, миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из явных доказательств потепления в Антарктике.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что на острове Галиндез пингвины воруют камни из чужих гнезд из-за их дефицита. Полярники сняли на видео, как один пингвин перекладывал строительный материал из чужого гнезда, пока не появился его владелец.

Почему пингвины воруют камни: украинские полярники показали милое и познавательное видео13 нояб. 2024, 17:35 • 25108 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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