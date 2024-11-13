Почему пингвины воруют камни: украинские полярники показали милое и познавательное видео

Украинские полярники показали видео, как пингвины воруют камни и рассказали - зачем, передает УНН.

"Кража камней - обычное дело у субантарктических пингвинов, обитающих на нашем острове Галиндез. Из-за этого у них часто случаются ссоры и даже драки", - указано на странице Национального антарктического научного центра.

Полярники напомнили, что камешки - основной строительный материал для гнезд упомянутых пингвинов. Ежегодно добывать его все сложнее, ведь количество пингвинов на Галиндезе растет, а количество камней - нет.

Вместо того, чтобы искать "стройматериал" в другом месте ловкие птицы крадут его у соседей. Именно такой момент удалось снять на видео участнице 29-й УАЭ Анне Соиной.

Один пингвин успешно перекладывал камни из чужого гнезда в свое, пока не пришел его хозяин. Но и тут вор не решил не останавливаться, пока не получил грозное предостережение.

Поялрники также призвали обратить внимание на поведение других пингвинов, которые стали свидетелями "преступления". Они лишь спокойно за всем наблюдали, ведь их гнезд это не касалось.