23 марта: Всемирный день метеоролога, День атеиста

Сегодня, 23 марта, во всем мире свой профессиональный отмечают метеорологи, пишет УНН.

Событие было основано в честь создания 23 марта 1950 года Всемирной метеорологической организации.

С давних времен люди искали разнообразные способы предсказать погоду. До нас они дошли в виде народных примет. Термин "метеорология" ввел древнегреческий ученый и философ Аристотель.

Долгое время метеорология была описательной наукой. В начале ХѴІІ века итальянский ученый Галилео Галилей сконструировал термоскоп, который показывал изменение температуры. Конструкция прибора была довольно примитивной: он не имел шкалы, единиц измерения тоже не существовало. Несмотря на это, термоскоп стал прототипом современных термометров. В 1643 году ученик Галилея Эванджелиста Торричелли изготовил первый барометр.

Астроном Эдмундо Галлей разработал теорию региональных ветряных систем на основе изучения пассатов и муссонов.

В 1724 году Габриэль Фаренгейт представил свою температурную шкалу, а в 1742 году появилась шкала Андерса Цельсия. В 1806 году ирландский гидрограф Фрэнсис Бофорт предложил шкалу для определения скорости ветра.

В 1817 году немецкий географ-натуралист Александр фон Гумбольдт опубликовал первую температурную карту, а его исследовательские работы заложили основу новой науки - климатологии. Во многих странах начали создавать метеорологические службы.

Первый прогноз погоды на следующий день был опубликован в 1861 году в британской газете "Times". Его автором был руководитель метеорологического департамента, вице-адмирал Роберт Фицрой,

В 1963 году была создана Всемирная служба погоды.

Самую высокую температуру зафиксировали в Калифорнии 10 июля 1913 года - 56,7°С, а самую низкую 21 июля 1983 года - в Антарктиде - -89,2°С.

Также свой праздник сегодня отмечают атеисты. Термин "атеизм" впервые появился в средневековой Европе более 400 лет назад.

В наше время в мире существует более четырех тысяч религий, и почти каждая из них связана с праздниками и обрядами.

Хотя атеисты не верят в Бога, они также выбрали особый день, чтобы создать День атеиста, чтобы почтить свободу мысли и выражения взглядов, что является важным аспектом атеизма.

Еще сегодня отмечается День красивого взгляда

Это событие в первую очередь профессиональным днем специалистов по работе над красотой глаз и бровей - тех людей, которые мастерски завершают наш взгляд.

По церковному календарю сегодня день памяти святого Никона и его 199 учеников.

Мужчина жил в III веке, его отец был язычником, а мама христианкой.

Никон служил в войске, как-то во время битвы он попал в окружение, начал молиться и сумел выжить.

После этого мужчина принял христианство, а впоследствии стал монахом и проповедником. У него появилось немало последователей.

Во время усиления гонений на христиан Никона и его учеников схватили, долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины 23 марта празднуют Никон, Василий, Лидия.