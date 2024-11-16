Раскрывает много секретов: в Антарктиде впервые нашли янтарь, ему 90 миллионов лет и он

Наличие янтаря в Антарктиде доказывает то, что в середине мелового периода умеренные тропические леса существовали на каждом континенте.Новое открытие заполнило большой пробел в глобальной карте находок янтаря: впервые он был найден в Антарктиде, сообщает Interesting Eengineering, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это открытие, проведенное учеными из Института Альфреда Вегенера и Технического университета Фрайбергской горной академии, дает редкую возможность заглянуть в доисторическую среду Антарктиды. Оно показывает, что на месте царства льда когда-то росли пышные болотистые леса и деревья, производящие смолу.

Исследование считает, что возраст «янтаря с острова Пайн» составляет около 90 млн лет.

Янтарь, добытый в заливе Пайн-Айленд, представляет собой уникальный снимок жизни в доисторической Антарктиде. Исследовательская группа под руководством доктора Иоганна П. Клагеса и доктора Хенни Гершель использовала буровую установку MARUM-MeBo70 для извлечения осадочного керна почти с километровой глубины.

Фрагменты янтаря, хотя и небольшие - каждый диаметром около миллиметра - были полны ценной информации, включая микровключения, которые, вероятно, содержали древнюю кору дерева.

Проанализированные фрагменты янтаря позволяют четко понять условия окружающей среды, которые преобладали в Западной Антарктиде 90 млн лет назад, - объяснил Клагес.

Ученые отметили, что когда-то это был зеленый континент, который сильно отличается от сегодняшнего замерзшего ландшафта.

Наша цель сейчас - узнать больше о лесной экосистеме - если она сгорела, сможем ли мы найти следы жизни, включенные в янтарь. Это открытие позволяет совершить путешествие в прошлое, - сказал ученый.

Исследователи обнаружили доказательства патологического течения смолы, защитного механизма, который деревья используют для защиты от травм, инфекций или лесных пожаров. Этот янтарь сохранил следы смолы, вырабатываемой деревьями, как защитный барьер, что говорит о том, что лес сгорел или его уничтожили паразиты.

Кроме того, твердое, прозрачное и в значительной степени неповрежденное качество янтаря предполагает, что он был похоронен близко к поверхности Земли, а не глубоко под землей, где жара и давление, вероятно, разрушили бы его.

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Открытие янтаря с острова Пайн - это не просто захватывающая находка; это значимая часть геологической и экологической головоломки, которая реконструирует историю климата Земли. Наличие янтаря в Антарктиде добавляет все больше доказательств того, что умеренные тропические леса существовали на каждом континенте в середине мелового периода.

Это открытие антарктического янтаря открывает уникальное окно в эпоху, когда пышные леса простирались на юг до полярных регионов, поддерживая гораздо более теплый глобальный климат.

Продолжая изучать эти древние фрагменты янтаря, ученые надеются раскрыть новые тайны прошлого: от разнообразия лесной жизни до конкретных событий, таких как пожары или нашествия насекомых, которые сформировали ландшафт.

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