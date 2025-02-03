Унікальна пінгвіродина: біля "Вернадського" підростають троє рідкісних пташенят

У Національному антарктичному науковому центрі показали фото з пінгвінородиною, в якій підростає троє пташенят, пише УНН.

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Погляньте, яка унікальна пінгвіродина є на нашому острові Галіндез. У ній підростає одразу троє пташенят

Як повідомляється, таке явище є рідкісним. Субантарктичні пінгвіни, що гніздують навколо "Вернадського", здебільшого відкладають 2 яйця.

Інколи у кладці може бути 3 яйця, але шанс на виживання усіх малюків дуже низький. Через те, що батькам складно вигодувати трьох дитинчат.

Однак, як бачимо, ці тато й мама впоралися зі своєю місією, адже їхні пінгвінята вже досить дорослі. Їм десь три тижні

За словами біолога 29-ї УАЕ Світозара Давиденка, така родина лише одна на Галіндезі.

Що цікаво, на острові вже близько 2 тисяч малюків субантарктичних пінгвінів. Дорослих — орієнтовно 4 тисячі. Тож разом навколо "Вернадського" нині перебуває 6 тисяч пінгвінів.

Нагадуємо, що наші біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату. Адже міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці