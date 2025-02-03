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Полярники показали мальовничу гору з обривистими схилами, розташовану поблизу "Вернадського"

Київ • УНН

 • 122564 перегляди

Сисадмін української антарктичної експедиції зняв на дрон 635-метрову гору Демарія. Вершина розташована за 8 км від станції "Вернадський" і використовується для наукових досліджень.

У Національному антарктичному науковому центрі показали відео обльоту дрона довкола гори Демарія. Зняв його сисадмін 29-ї української антарктичної експедиції Олександр Мацібура, пише УНН.

Деталі

Гора Демарія – мальовнича антарктична вершина, відома своїми обривистими схилами, розташована неподалік від острова Галіндез.

Висота гори – всього 635 метрів.

Така вражаюча вершина знаходиться безпосередньо на континенті Антарктида – за 8 кілометрів від острова Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський". У гарну погоду наші полярники можуть навіть бачити її з вікон,

розповідають у НАНЦ.

За словами науковців, гору нанесли на карту учасники Французької антарктичної експедиції 1903-1905 років, якими керував Жан-Батист Шарко. Назвали її на честь братів Демарія – французьких розробників фотооб'єктива, який використовувала експедиція.

Для туристів на гору є маршрути підйому, також доступний варіант екстремального лижного спорту. Наші ж полярники використовують Демарію як об'єкт для досліджень, зокрема, відбираючи там зразки рослин та ґрунтів,

- кажуть у НАНЦ.

Маленькі мешканці Антарктиди: українські полярники показали новонароджених пінгвінів18.12.24, 16:07 • 106427 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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