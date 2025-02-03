Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"
Киев • УНН
Сисадмин украинской антарктической экспедиции снял на дрон 635-метровую гору Демария. Вершина расположена в 8 км от станции "Вернадский" и используется для научных исследований.
В Национальном антарктическом научном центре показали видео облета дрона вокруг горы Демария. Снял его сисадмин 29-й украинской антарктической экспедиции Александр Мацибура, пишет УНН.
Детали
Гора Демария - живописная антарктическая вершина, известная своими обрывистыми склонами, расположенная неподалеку от острова Галиндез.
Высота горы - всего 635 метров.
Такая впечатляющая вершина находится непосредственно на континенте Антарктида - в 8 километрах от острова Галиндез, где расположена станция «Академик Вернадский». В хорошую погоду наши полярники могут даже видеть ее из окон,
По словам ученых, гору нанесли на карту участники Французской антарктической экспедиции 1903-1905 годов, которыми руководил Жан-Батист Шарко. Назвали ее в честь братьев Демария - французских разработчиков фотообъектива, который использовала экспедиция.
Для туристов на гору есть маршруты подъема, также доступен вариант экстремального лыжного спорта. Наши же полярники используют Демарию как объект для исследований, в частности, отбирая там образцы растений и почв,
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