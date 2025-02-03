Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

В Национальном антарктическом научном центре показали видео облета дрона вокруг горы Демария. Снял его сисадмин 29-й украинской антарктической экспедиции Александр Мацибура, пишет УНН.

Детали

Гора Демария - живописная антарктическая вершина, известная своими обрывистыми склонами, расположенная неподалеку от острова Галиндез.

Высота горы - всего 635 метров.

Такая впечатляющая вершина находится непосредственно на континенте Антарктида - в 8 километрах от острова Галиндез, где расположена станция «Академик Вернадский». В хорошую погоду наши полярники могут даже видеть ее из окон,