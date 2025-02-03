Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов
Киев • УНН
На острове Галиндез обнаружен редкий случай - семья субантарктических пингвинов с тремя птенцами. Среди 6 тысяч пингвинов возле станции «Вернадский» это единственная такая семья.
В Национальном антарктическом научном центре показали фото с пингвинородиной, в которой подрастает трое птенцов, пишет УНН.
Детали
Посмотрите, какая уникальная пингвиродина есть на нашем острове Галиндез. В ней подрастает сразу три птенца
Как сообщается, такое явление является редким. Субантарктические пингвины, гнездящиеся вокруг "Вернадского", в основном откладывают 2 яйца.
Иногда в кладке может быть 3 яйца, но шанс на выживание всех малышей очень низкий. Из-за того, что родителям сложно выкормить трех детенышей.
Однако, как видим, эти папа и мама справились со своей миссией, ведь их пингвинята уже достаточно взрослые. Им где-то три недели
По словам биолога 29-й УАЭ Свитозара Давыденко, такая семья только одна на Галиндезе.
Что интересно, на острове уже около 2 тысяч малышей субантарктических пингвинов. Взрослых - ориентировочно 4 тысячи. Поэтому вместе вокруг "Вернадского" сейчас находится 6 тысяч пингвинов.
Напоминаем, что наши биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата. Ведь миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из неоспоримых доказательств потепления в Антарктике
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