Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

В Национальном антарктическом научном центре показали фото с пингвинородиной, в которой подрастает трое птенцов, пишет УНН.

Детали

Посмотрите, какая уникальная пингвиродина есть на нашем острове Галиндез. В ней подрастает сразу три птенца

Как сообщается, такое явление является редким. Субантарктические пингвины, гнездящиеся вокруг "Вернадского", в основном откладывают 2 яйца.

Иногда в кладке может быть 3 яйца, но шанс на выживание всех малышей очень низкий. Из-за того, что родителям сложно выкормить трех детенышей.

Однако, как видим, эти папа и мама справились со своей миссией, ведь их пингвинята уже достаточно взрослые. Им где-то три недели