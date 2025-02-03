Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

ukenru
Эксклюзив
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
12:50 • 32439 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Эксклюзив
Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста
09:55 • 53274 просмотра

Пациенты и врачи: как должна работать система обновления медицинских стандартов - разъяснение юриста

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори
08:26 • 112117 просмотра

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Эксклюзив
Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля
3 февраля, 07:40 • 101925 просмотра

Время борьбы со своими внутренними конфликтами: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 – 9 февраля

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
3 февраля, 02:57 • 108220 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 135294 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 137681 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 166341 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 206103 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 172029 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

3 февраля, 04:31 • 101198 просмотра
Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

Они не принимают наши автомобили, не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию: Трамп о введении пошлин на товары из ЕС

3 февраля, 04:51 • 100254 просмотра
В Полтаве частично вернули тепло после атаки рф: что известно о ситуации

В Полтаве частично вернули тепло после атаки рф: что известно о ситуации

3 февраля, 06:24 • 61035 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

09:00 • 102652 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

09:37 • 65413 просмотра
публикации
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

12:50 • 32439 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

09:00 • 102652 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

08:26 • 112118 просмотра
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 181164 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 185431 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

12:45 • 16722 просмотра
"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

"Еще есть что отдать": Билл Гейтс раскрыл, сколько миллиардов раздал

09:37 • 65382 просмотра
Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

Грэмми 2025: список победителей и скандал с Канье Уэстом и Бьянкой Ценсори

08:26 • 112114 просмотра
Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"

2 февраля, 22:50 • 112361 просмотра
В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

В церкви в Италии нашли фреску с необычным исламским элементом

2 февраля, 17:54 • 108321 просмотра
Актуальное
Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Уникальную семья пингвинов: возле "Вернадского" подрастают трое редких птенцов

Киев  •  УНН

 • 16108 просмотра

Read in English

На острове Галиндез обнаружен редкий случай - семья субантарктических пингвинов с тремя птенцами. Среди 6 тысяч пингвинов возле станции «Вернадский» это единственная такая семья.

В Национальном антарктическом научном центре показали фото с пингвинородиной, в которой подрастает трое птенцов, пишет УНН.

Детали 

Посмотрите, какая уникальная пингвиродина есть на нашем острове Галиндез. В ней подрастает сразу три птенца

- говорится в заметке.

Как сообщается, такое явление является редким. Субантарктические пингвины, гнездящиеся вокруг "Вернадского", в основном откладывают 2 яйца.

Иногда в кладке может быть 3 яйца, но шанс на выживание всех малышей очень низкий. Из-за того, что родителям сложно выкормить трех детенышей. 

Однако, как видим, эти папа и мама справились со своей миссией, ведь их пингвинята уже достаточно взрослые. Им где-то три недели

- говорится в заметке.

По словам биолога 29-й УАЭ Свитозара Давыденко, такая семья только одна на Галиндезе.

Что интересно, на острове уже около 2 тысяч малышей субантарктических пингвинов. Взрослых - ориентировочно 4 тысячи. Поэтому вместе вокруг "Вернадского" сейчас находится 6 тысяч пингвинов.

Напоминаем, что наши биологи наблюдают за этими птицами в контексте изменения климата. Ведь миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из неоспоримых доказательств потепления в Антарктике

 - отмечают в научном центре.

Полярники показали живописную гору с обрывистыми склонами, расположенную вблизи "Вернадского"03.02.25, 00:50 • 112327 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоУНН Lite
antarktidaАнтарктида

Обратиться по вопросам размещения рекламы