публикации
Эксклюзивы
Первый пингвиненок родился на станции "Академик Вернадский" раньше обычного

Киев • УНН

 • 360 просмотра

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" родился первый пингвиненок нового сезона. Это произошло раньше традиционных сроков, что может свидетельствовать о потеплении в Антарктике.

Первый пингвиненок родился на станции "Академик Вернадский" раньше обычного

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" родился первый пингвиненок нового сезона. Он появился на свет накануне Дня Антарктиды - символично и немного раньше традиционных сроков. Об этом информирует Национальный антарктический научный центр, передает УНН.

Подробности

По словам биолога 30-й Украинской антарктической экспедиции Зои Швидкой, в этом году пингвины начали массово прибывать на остров Галиндез и строить гнезда раньше, чем в предыдущие сезоны. Первые спаривания ученые зафиксировали еще в середине сентября.

Это не какая-то пара выбилась из "графика" - это было нормальное поведение популяции

- пояснила исследовательница.

Именно она и заметила первого малыша неподалеку геокосмической лаборатории, где птицы ранее отложили первые яйца.

Вскоре после этого в гнезде появился еще один птенец. 

Отмечается, что субантарктические пингвинята вылупляются в той последовательности, в которой были снесены яйца. Первый месяц родители заботятся о малышах по очереди: один согревает и кормит потомство, пока другой ищет пищу в океане. Затем они меняются.

Всего в этом сезоне на Галиндезе обитают рекордные 7 тысяч субантарктических пингвинов.

По состоянию на сейчас наши биологи насчитали 2300 гнезд с яйцами. Поэтому в ближайшее время ожидаем пингвиний бэби-бум вокруг "Вернадского"

- говорится в сообщении.

Ученые напомнили, что субантарктические пингвины — теплолюбивые и раньше вообще не гнездились на Галиндезе. Но из-за изменения климата они начали осваивать остров и ежегодно захватывают новые участки.

"Такое их поведение является одним из доказательств потепления в Антарктике. Об этом же, вероятнее всего, свидетельствует и тот факт, что в этом году раньше стартовал брачный сезон и появились птенцы", - сообщает Национальный антарктический научный центр.

Напомним

Ранее сообщалось, что на острове Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", субантарктические пингвины снесли первое яйцо в этом сезоне. Биологи обнаружили его на скале возле ДНЧ-домика, где в прошлом году также было найдено первое яйцо.

Популяция императорских пингвинов сокращается быстрыми темпами из-за глобального потепления - исследование10.06.25, 15:08 • 2746 просмотров

Вита Зеленецкая

