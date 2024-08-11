Гибель мужчины и его 4-летнего сына из-за атаки рф на Киевщину: начато расследование

Офис Генпрокурора начал досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны из-за убийства hоссией 4-летнего мальчика и его отца, а также трех раненых. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

"4-летний мальчик и его отец погибли, еще 3 человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ночной атаки рф на Киевщину - начато расследование", - пишут в Офисе Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 11 августа вооруженные силы рф совершили воздушную атаку на Киевскую область.

В Броварском районе в результате этой атаки погибли 4-летний ребенок и его отец. Три других человека, среди которых 12-летний мальчик, получили различные травмы и были госпитализированы.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

Прокуроры, следователи и эксперты фиксируют очередное военное преступление рф.

Напомним

Киевская область ночью подверглась атаке российских войск беспилотниками. Из-за обломков один человек ранен, повреждены 22 частных дома. Силы ПВО сбили вражеские цели, тревога продолжалась более 8 часов.