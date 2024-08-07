В небе над Украиной ночью сбиты все из 30 "шахедов"
Киев • УНН
Ночью российские войска запустили 30 ударных дронов Shahed с территории рф. Украинские силы ПВО сбили все беспилотники над 7 областями Украины.
В небе над Украиной ночью сбиты все из 30 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.
Детали
В ночь на 7 августа, по его словам, российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск - рф.
Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях
Применены силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитных ракетных подразделений и РЭБ Воздушных сил.
На Киевщине работает ПВО: зафиксировано движение вражеских БпЛА7 августа 2024, 04:07 • 27813 просмотров