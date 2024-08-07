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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине работает ПВО: зафиксировано движение вражеских БпЛА

На Киевщине работает ПВО: зафиксировано движение вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 04:07  •  8401 просмотра

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В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Силы ПВО осуществляют защитные действия, жителей призывают соблюдать правила безопасности и не раскрывать позиции украинских защитников.

На Киевщине зафиксирована активность вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ответ на эту угрозу силы противовоздушной обороны (ПВО) осуществляют защитные действия. Об этом сообщили в Киевской военной администрации, передает УНН.

Детали

Жителей региона призывают не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, чтобы не подвергать опасности военных и не раскрывать их позиции.

Подчеркивается важность соблюдения правил безопасности: оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

У Сумах чути вибухи, оголошено загрозу балістичних ударів6 августа 2024, 21:30 • 45914 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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