В Сумах слышны взрывы, объявлена угроза баллистических ударов
Киев • УНН
В Сумах раздаются звуки взрывов. Воздушные Силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока и движение ударных беспилотников.
В Сумах раздаются звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления и движение ударных БпЛА.
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