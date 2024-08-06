В Коми произошел взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии: что известно
Киев • УНН
На нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Усинске (Республика Коми) произошел взрыв и пожар. Всех сотрудников эвакуировали, на место направляются пожарные, причины взрыва пока неизвестны.
Российские СМИ пишут о взрыве, который произошел на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Республике Коми, передает УНН.
"Взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Усинске (Республика Коми)", - пишет Baza.
По их данным, всех сотрудников эвакуировали, на место едут пожарные. Причины взрыва пока неизвестны.
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