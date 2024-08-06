В течение минувшей ночи российские средства ПВО якобы уничтожили 11 дронов самолетного типа над территорией Курской области, сообщило российское Минобороны. По его данным, еще один беспилотник был сбит над территорией Белгородской области, передает УНН.

Детали

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что при обстреле города Суджа пострадали пять человек.

Также по его данным было повреждено шесть жилых домов. Власти Белгородской области пока никак не комментировали ночную атаку.

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