Оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Запорожской области 495 раз за сутки. В результате обстрелов Васильевского района ранены две женщины, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Две женщины получили ранения в результате российской атаки по Васильевскому району Запорожской области за прошедшие сутки, 5 августа, сообщил председатель ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В течение суток оккупанты 495 раз били по 10 населенным пунктам Запорожской области.
Войска рф осуществили 3 авиационных удара по Железнодорожному и Новоандреевке.
Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Запорізька область зазнала 498 ударів за добу, постраждали 16 населених пунктів4 августа 2024, 04:42 • 32723 просмотра