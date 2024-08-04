Киев • УНН
Террористы нанесли 498 ударов по Запорожской области за сутки. Атакованы 16 населенных пунктов, разрушены жилые дома, но мирные жители не пострадали.
В течение последних суток Запорожская область подверглась 498 ударам со стороны террористов, в результате чего под вражеским огнем оказались 16 населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В частности, три авиационных удара были нанесены по Павловке и Белогорью. Беленькое, Приморское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Успеновка, Левадное, Роботино, Новоданиловка, Малиновка, Новоандреевка и Верхняя Терса подверглись атакам 275 беспилотных летательных аппаратов различной модификации.
Кроме того, Гуляйполе, Омельник, Новоандреевка, Роботино и Новоданиловка были накрыты 12 обстрелами из реактивных систем залпового огня (РСЗО). 208 артобстрелов осуществлено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Преображенки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.
В результате этих атак поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов. К счастью, мирные жители не пострадали.
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