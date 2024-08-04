В течение последних суток Запорожская область подверглась 498 ударам со стороны террористов, в результате чего под вражеским огнем оказались 16 населенных пунктов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В частности, три авиационных удара были нанесены по Павловке и Белогорью. Беленькое, Приморское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Успеновка, Левадное, Роботино, Новоданиловка, Малиновка, Новоандреевка и Верхняя Терса подверглись атакам 275 беспилотных летательных аппаратов различной модификации.

Кроме того, Гуляйполе, Омельник, Новоандреевка, Роботино и Новоданиловка были накрыты 12 обстрелами из реактивных систем залпового огня (РСЗО). 208 артобстрелов осуществлено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Преображенки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

В результате этих атак поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов. К счастью, мирные жители не пострадали.

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