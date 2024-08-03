В Запорожской области противник в течение суток нанесли 460 ударов по 11 населенным пунктам. К сожалению, два человека получили ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В течение последних суток войска террористической страны осуществили интенсивные обстрелы Запорожской области.

В частности, оккупанты нанесли 2 авиационных удара по Павловке. Гуляйполе, Новоандреевка, Роботино, Малая Токмачка, Левадное, Малиновка и Новоданиловка подверглись атакам с 243 беспилотников различных модификаций. Кроме того, 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня были направлены на Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Роботино и Малую Токмачку.

Артиллерийские обстрелы коснулись Малых Щербаков, Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Преображенки и Левадного, где был зафиксирован 201 артиллерийский обстрел.

Кроме того, поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в пострадавших населенных пунктах. К сожалению, из-за враждебных действий 59-летний мужчина и 57-летняя женщина были ранены.

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