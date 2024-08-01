Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизацию 97,5% акций АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» (ЗАлК). Об этом сообщил председатель Фонда Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, стартовая цена акций завода - 151,9 млн грн.

По словам Коваля, ЗАлК, который был когда-то единственным в Украине производителем первичного алюминия с мощностью более 100 тыс. тонн в год, имеет сложную историю.

«Под влиянием российского капитала это стратегическое предприятие пришло в упадок. Просроченная кредиторская задолженность достигла 6,44 млрд гривен. Однако государство смогло вернуть контроль над комбинатом. Теперь приватизация открывает новую главу в истории ЗАлК, давая шанс на возрождение под руководством эффективного проукраинского собственника», - отметил Коваль.

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По его словам, несмотря на вызовы, ЗАлК остается мощным промышленным комплексом. Он имеет 1497 объектов недвижимости общей площадью 370 929,85 м². Производство расположено на 25 зарегистрированных земельных участках общей площадью 216,0856 га. В активе - 291 единица транспорта и спецтехники.

«Приватизация ЗАлК - это возможность реализовать масштабный бизнес-проект и способствовать экономическому развитию региона. В контексте послевоенного восстановления Украины, такие масштабные промышленные объекты могут стать ключевыми элементами восстановления и укрепления национальной экономики», - подчеркнул глава Фонда госимущества.

По условиям аукциона, новый владелец обязан в течение 18 месяцев погасить задолженности по заработной плате и перед бюджетом, а также не допускать увольнения работников предприятия в течение 6 месяцев.

Онлайн-аукцион состоится 6 августа в системе Прозорро.Продажи. Прием заявок - до 5 августа включительно.

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