Фонд государственного имущества продал 100% акций санационного предприятия ЧАО "ПентоПак" за 103 миллиона гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ФГИУ.

Детали

Состоялся аукцион по приватизации государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала Чао "ПентоПак". Победная ставка на повторном аукционе составляет 103 117 000,00 гривен - говорится в заявлении Фонда госимущества.

Отмечается, что после оплаты стоимости объекта победитель торгов обязан выполнить условия его продажи.

То есть погасить в течение шести месяцев задолженность предприятия по заработной плате и перед бюджетом, если таковая будет на дату перехода права собственности на пакет акций, а также не допустить в течение шести месяцев увольнения работников предприятия.

На оплату стоимости лота у покупателя есть 20 дней, напомнили в приватизационном ведомстве.

Правительство передало отель "Казацкий" в Киеве Фонду госимущества для дальнейшей приватизации

Дополнение

Частное акционерное общество "ПентоПак" работает на украинском рынке синтетической упаковки с 1998 года. Как заявили в Фонде госимущества продукция предприятия пользуется спросом среди крупных компаний: "Рудь", "Глобино", "мясная гильдия" и тому подобное.

Продукция экспортируется в более тридцати стран мира. В состав актива входит 20 единиц недвижимого имущества и инфраструктуры, общая площадь объектов составляет 5247,3 м2. Также в собственности объекта приватизации есть 10 транспортных средств, 2003-2021 годов выпуска.

Справочно

Фактическим конечным владельцем Чао "ПентоПак" является российский олигарх Иван Саввиди. он имеет тесную связь с властями рф, причастен к антиукраинской деятельности и после начала полномасштабной агрессии со стороны рф неоднократно оказывал благотворительную помощь так называемой "днр".

Напомним

Фонд государственного имущества определил стартовую цену гостиницы "Украина" в Киеве. его собираются продать не менее чем за 1,048 млрд грн. стартовую стоимость определила аукционная комиссия, ее еще должен утвердить Кабинет министров.